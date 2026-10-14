adidas 143.94 CHF 2.30% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Piral Dadhania nahm am Dienstag geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor, wobei er sie aufgrund positiver Währungseffekte für 2027 und 2028 etwas nach oben revidierte./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.