Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’051 0.9%  SPI 19’879 0.8%  Dow 51’479 -0.4%  DAX 25’338 0.3%  Euro 0.9317 -0.1%  EStoxx50 6’182 0.2%  Gold 4’085 -1.8%  Bitcoin 69’233 0.0%  Dollar 0.8375 0.6%  Öl 105.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
DHL-Aktie trotzdem im Plus: Bundesregierung streicht der Post einen Steuervorteil
US-Verbraucherpreise im September: Inflation übertrifft die Erwartungen
Rally bei Aktien von Infineon, AIXTRON und Co.: ASML-Zahlen beflügeln Chipwerte
Unterschätzter KI-Titel: Diese Aktie könnte NVIDIA und Palantir abhängen
Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress
Suche...

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

143.40
CHF
4.65
CHF
3.35 %
14:53:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 13:40:32

adidas Outperform

adidas
143.94 CHF 2.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Piral Dadhania nahm am Dienstag geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor, wobei er sie aufgrund positiver Währungseffekte für 2027 und 2028 etwas nach oben revidierte./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
154.90 € 		Abst. Kursziel*:
29.12%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
154.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.41%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:40 adidas Outperform RBC Capital Markets
12:36 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.10.26 adidas Neutral UBS AG
02.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

adidas 144.00 3.78% adidas