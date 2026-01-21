adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
141.45CHF
3.20CHF
2.31 %
11:49:05
SWX
22.01.2026 10:33:00
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
180.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
156.50 €
Abst. Kursziel*:
15.02%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
153.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.34%
Analyst Name::
Richard Edwards
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
10:02
|DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag gesucht (finanzen.ch)
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
21.01.26
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
21.01.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
21.01.26
|adidas Aktie News: adidas am Mittag Verlust reich (finanzen.ch)
21.01.26
|DAX aktuell: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
