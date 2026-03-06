adidas-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden dürfte für Erleichterung sorgen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gulden gelte am Kapitalmarkt als integraler Bestandteil der Adidas-Erfolgsstory. Mit der Veröffentlichung ermutigender Mittelfristziele habe Adidas zudem einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Visibilität geliefert und Wachstumssorgen zerstreut. Seine Gewinnerwartungen habe er indes auch wegen Wechselkurs- und Zolleffekten reduziert, so der DZ-Bank-Experte.

Die adidas-Aktie wies um 17:21 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.9 Prozent auf 142.40 EUR abwärts. Bisher wurden via XETRA 692’814 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 15.8 Prozent zu Buche.

