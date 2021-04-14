adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
350.70CHF
70.40CHF
25.12 %
14.04.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 08:15:46
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen um die Umsatzdynamik hätten die Aktien trotz einer Prognoseerhöhung im Zuge der Eckdaten ausgebremst, schrieb James Grzinic am Mittwochmorgen nach den endgültigen Quartalszahlen. Die Details bestätigten, dass die Herzogenauracher gut und breit aufgestellt seien./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
185.75 €
|
Abst. Kursziel*:
18.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
181.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.91%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
28.10.25