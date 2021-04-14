Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’327 -0.3%  SPI 17’061 -0.1%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’268 0.0%  Euro 0.9266 0.2%  EStoxx50 5’718 0.2%  Gold 4’018 2.0%  Bitcoin 90’129 0.6%  Dollar 0.7973 0.5%  Öl 64.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Deutsche Bank-Aktie
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 5 Jahren bedeutet
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet
Suche...

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

350.70
CHF
70.40
CHF
25.12 %
14.04.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 08:15:46

adidas Buy

adidas
167.98 CHF -3.22%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen um die Umsatzdynamik hätten die Aktien trotz einer Prognoseerhöhung im Zuge der Eckdaten ausgebremst, schrieb James Grzinic am Mittwochmorgen nach den endgültigen Quartalszahlen. Die Details bestätigten, dass die Herzogenauracher gut und breit aufgestellt seien./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
185.75 € 		Abst. Kursziel*:
18.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
181.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.91%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?