Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’577 -0.4%  SPI 17’300 -0.4%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’267 -0.3%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 5’658 -0.5%  Gold 4’087 -0.9%  Bitcoin 86’190 -0.4%  Dollar 0.7961 0.0%  Öl 62.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
adidas-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet adidas-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktien von Apple, Alphabet & Microsoft im Fokus: OpenAI mit eigenem Browser
Suche...
Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

280.30
CHF
94.60
CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 09:32:59

adidas Buy

adidas
175.85 CHF -1.83%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane attestierte den Herzogenaurachern ein solides drittes Quartal. Die operativen Ergebnisschätzungen am Markt für 2025 dürften noch etwas weiter anziehen, auch wenn sie bereits über der alten Zielspanne gelegen hätten./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
190.80 € 		Abst. Kursziel*:
46.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
191.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.52%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse