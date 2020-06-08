Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adidas Aktie

280.30
CHF
94.60
CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
29.09.2025 07:14:10

adidas Buy

adidas
168.52 CHF -2.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Aktuelle Markenchecks untermauerten die Anlagestory, schrieb James Grzinic in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er setzt generell darauf, dass der Sportartikelkonzern seine Stärke aus dem Schuh-Bereich in andere Segmente tragen kann./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
180.80 € 		Abst. Kursziel*:
21.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
181.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.41%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:14 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
16.09.25 adidas Kaufen DZ BANK
04.09.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
03.09.25 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
