adidas Aktie
280.30CHF
94.60CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
29.09.2025 07:14:10
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Aktuelle Markenchecks untermauerten die Anlagestory, schrieb James Grzinic in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er setzt generell darauf, dass der Sportartikelkonzern seine Stärke aus dem Schuh-Bereich in andere Segmente tragen kann./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
180.80 €
|
Abst. Kursziel*:
21.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
181.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.41%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|07:14
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
