Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Broadcom wird voraussichtlich am 11.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

36 Analysten schätzen im Schnitt, dass Broadcom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,900 USD je Aktie gewesen.

35 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,05 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,46 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 41 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,75 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 43 Analysten durchschnittlich auf 63,33 Milliarden USD, gegenüber 51,57 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.ch