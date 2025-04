FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adidas nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller habe insgesamt gut abgeschnitten und zeige Fortschritte in allen Bereichen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ck;