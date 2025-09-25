Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’932 -0.4%  SPI 16’558 -0.6%  Dow 46’121 -0.4%  DAX 23’583 -0.4%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 5’450 -0.3%  Gold 3’753 0.5%  Bitcoin 89’178 -1.0%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 68.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
H&M-Aktie springt hoch: Gewinn wächst stärker als erwartet
Stellantis-Aktie in Grün: Baubeginn bei neuer Opel-Zentrale
Basilea-Aktie trotzdem leichter: Fördervereinbarung mit US-Behörde geschlossen
Aktien von VW, BMW & Co. profitieren: US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent
Knorr-Bremse-Aktie kaum verändert: Knorr-Bremse baut Sicherheits- und Softwaregeschäft weiter aus
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

56.30
CHF
-0.36
CHF
-0.64 %
11:28:18
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2025 09:47:05

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

ABB
56.58 CHF -0.41%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 47 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns mit einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen. Das organische Umsatzwachstum dürfte bei 6 Prozent liegen und die operative Marge bei stabilen 19 Prozent - und damit etwas unter dem Marktkonsens./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ABB

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ABB-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ABB-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
47.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
56.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
-16.81%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
56.58 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.93%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse