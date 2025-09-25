ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 47 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns mit einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen. Das organische Umsatzwachstum dürfte bei 6 Prozent liegen und die operative Marge bei stabilen 19 Prozent - und damit etwas unter dem Marktkonsens./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
47.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
56.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16.81%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
56.58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.93%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
