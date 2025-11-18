ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
54.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
54.06 CHF
Abst. Kursziel*:
-0.11%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
54.10 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-0.19%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
KGV*:
