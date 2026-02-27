Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

27.02.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Freitagmittag gesucht

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 71,96 CHF.

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 71,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'989 Punkten liegt. Bei 72,04 CHF erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 616'247 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 72,08 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 37,25 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 29.01.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 7.21 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABB (Asea Brown Boveri) 7.63 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 27.04.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 3,55 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

