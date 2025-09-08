ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
55.78CHF
-0.16CHF
-0.29 %
13:40:24
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.09.2025 12:17:17
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit dem Finanzchef Timo Ihamuotila auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Tenor des Gesprächs sei positiv gewesen, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markttrend scheine im Sommer die Tendenzen im zweiten Quartal bestätigt zu haben. Dies stütze die diesjährigen Prognosen des Schweizer Automationskonzerns./rob/tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55.96 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55.76 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.36%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger warten auf Impulse: SMI notiert um Nulllinie (finanzen.ch)
|
09:29
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:29
|SIX-Handel SLI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
|
08.09.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in Zürich: SLI schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)