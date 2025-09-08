Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit dem Finanzchef Timo Ihamuotila auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Tenor des Gesprächs sei positiv gewesen, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markttrend scheine im Sommer die Tendenzen im zweiten Quartal bestätigt zu haben. Dies stütze die diesjährigen Prognosen des Schweizer Automationskonzerns./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
55.96 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1.72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
55.76 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.36%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

