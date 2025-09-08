NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit dem Finanzchef Timo Ihamuotila auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Tenor des Gesprächs sei positiv gewesen, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markttrend scheine im Sommer die Tendenzen im zweiten Quartal bestätigt zu haben. Dies stütze die diesjährigen Prognosen des Schweizer Automationskonzerns./rob/tih/gl;