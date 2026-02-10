Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'499 -0.1%  SPI 18'661 -0.2%  Dow 49'886 -0.5%  DAX 24'977 -0.2%  Euro 0.9113 -0.3%  EStoxx50 6'063 0.1%  Gold 5'056 -0.1%  Bitcoin 52'768 -1.9%  Dollar 0.7657 -0.1%  Öl 69.4 0.4% 
Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

279.01
CHF
20.49
CHF
7.93 %
13:47:32
BRXC
10.02.2026 13:29:52

Ferrari Outperform

Ferrari
279.01 CHF 7.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Der Luxusautohersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Zielsetzungen für 2026 wertete der Experte als positive Überraschung. Er geht von einer deutlich positiven Kursreaktion aus, die seiner Ansicht nach auch nach dem Berichtstag anhalten könnte./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
415.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
312.00 € 		Abst. Kursziel*:
33.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
304.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.20%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

