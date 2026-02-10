Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Der Luxusautohersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Zielsetzungen für 2026 wertete der Experte als positive Überraschung. Er geht von einer deutlich positiven Kursreaktion aus, die seiner Ansicht nach auch nach dem Berichtstag anhalten könnte./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
415.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
312.00 €
|
Abst. Kursziel*:
33.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
304.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.20%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari (Spiegel Online)
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gefragt: Aktionärsabkommen mit Exor wird erneuert (Dow Jones)
|
23.12.25
|John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari (Financial Times)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie zieht an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen (AWP)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)