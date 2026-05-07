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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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08.05.2026 10:16:50

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

ABB
81.45 CHF -0.28%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit Unternehmensmanagern auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Das größte Wachstumspotenzial der Schweizer liege derzeit in Mittelspannungsprodukten, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es würden aber auch Chancen im Bereich Flüssigkeitskühlung gesehen, der indirekt angegangen werden solle./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
81.14 CHF 		Abst. Kursziel*:
-12.50%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
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