ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit Unternehmensmanagern auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Das größte Wachstumspotenzial der Schweizer liege derzeit in Mittelspannungsprodukten, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es würden aber auch Chancen im Bereich Flüssigkeitskühlung gesehen, der indirekt angegangen werden solle./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
71.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
81.14 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-12.50%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
81.45 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.83%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Freitagmittag positiv (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
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|Minuszeichen in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
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|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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07.05.26
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
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07.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verbilligt sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
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|27.04.26
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|Deutsche Bank AG
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|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:16
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|ABB Hold
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Aktien in diesem Artikel
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