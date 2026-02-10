AB InBev 60.90 CHF 2.55% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung im laufenden Jahr sollten die Ergebnisse des Brauereikonzerns gut genug sein, um die positive Dynamik aufrechtzuerhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



