AB InBev 61.29 CHF -1.42% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling attestierte dem Brauereikonzern am Donnerstag einen soliden Ausklang des vergangenen Geschäftsjahres. Die Voraussetzungen für 2026 seien sehr ermutigend./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:50 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.