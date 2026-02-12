Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’583 0.4%  SPI 18’734 0.3%  Dow 49’452 -1.3%  DAX 24’832 -0.1%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 5’979 -0.5%  Gold 4’967 0.9%  Bitcoin 51’515 1.2%  Dollar 0.7695 0.0%  Öl 67.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Lonza1384101Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Arista Networks-Aktie legt nach starken Zahlen zweistellig zu: Anleger reagieren begeistert
DeepSeek-Affäre: NVIDIA-Aktie rückt in den Fokus des US-Kongresses
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt
Suche...

AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

61.30
CHF
-0.87
CHF
-1.40 %
13:22:59
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 11:19:28

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
61.29 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling attestierte dem Brauereikonzern am Donnerstag einen soliden Ausklang des vergangenen Geschäftsjahres. Die Voraussetzungen für 2026 seien sehr ermutigend./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf AB InBev

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender AB InBev-Kurs >5
Fallender AB InBev-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67.24 € 		Abst. Kursziel*:
21.95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.99%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?