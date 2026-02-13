AB InBev 61.61 CHF -0.91% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Brauereikonzern gebe es erste Anzeichen für mehr Dynamik, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts. In China bleibe das Geschäft allerdings schwierig./rob/ag/tih;

