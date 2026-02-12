|Leichter Umsatzrückgang
|
12.02.2026 09:32:00
AB InBev-Aktie in Grün: Operativ etwas mehr verdient
Der Bierbrauer AB InBev hat im vergangenen Jahr dank sinkender Kosten trotz eines leichten Umsatzrückgangs operativ etwas mehr verdient.
Bereinigt um die Folgen von Währungsumrechnungen hätte das Plus bei knapp fünf Prozent gelegen. Der Umsatz ging dagegen leicht auf 59,3 Milliarden Dollar zurück; währungsbereinigt habe das Wachstum bei zwei Prozent gelegen. AB InBev schnitt damit besser ab als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. 2026 soll das operative Ergebnis im Einklang mit den mittelfristigen Zielen um 4 bis 8 Prozent zulegen.
Im Heimathandel legt die AB InBev-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,73 Prozent zu auf 65,98 Euro.
/zb/niw/mis
LEUVEN (awp international)
