Leichter Umsatzrückgang 12.02.2026 09:32:00

AB InBev-Aktie in Grün: Operativ etwas mehr verdient

AB InBev-Aktie in Grün: Operativ etwas mehr verdient

Der Bierbrauer AB InBev hat im vergangenen Jahr dank sinkender Kosten trotz eines leichten Umsatzrückgangs operativ etwas mehr verdient.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei etwas mehr als ein Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar (17,9 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser oder Corona am Donnerstag in Leuven mit.

Bereinigt um die Folgen von Währungsumrechnungen hätte das Plus bei knapp fünf Prozent gelegen. Der Umsatz ging dagegen leicht auf 59,3 Milliarden Dollar zurück; währungsbereinigt habe das Wachstum bei zwei Prozent gelegen. AB InBev schnitt damit besser ab als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. 2026 soll das operative Ergebnis im Einklang mit den mittelfristigen Zielen um 4 bis 8 Prozent zulegen.

Im Heimathandel legt die AB InBev-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,73 Prozent zu auf 65,98 Euro.

/zb/niw/mis

LEUVEN (awp international)

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
