AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

61.36
CHF
-0.82
CHF
-1.31 %
13:14:50
BRXC
13.02.2026 12:15:43

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
61.35 CHF -1.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Brauereikonzerns nehme 2026 zu, schrieb Olivier Nicolai in einem am Freitag vorliegenden Resümee ermutigender Zahlen. Die Anlagestory bleibe reizvoll./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.24 € 		Abst. Kursziel*:
18.98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.87%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

