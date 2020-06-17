AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
86.95CHF
41.82CHF
92.67 %
17.06.2020
SWX
08.12.2025 08:49:57
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die ergänzende Übernahme von BeatBox signalisiere ein weiteres Verschwimmen der Grenzen zwischen Bier, Spirituosen und Wein, schrieb Edward Mundy am Sonntag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
52.32 €
Abst. Kursziel*:
22.32%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
52.36 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.23%
Analyst Name::
Edward Mundy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:49
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|86.95
|92.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:01
|
Jefferies & Company Inc.
AUTO1 Buy
|08:58
|
Baader Bank
HORNBACH Add
|08:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
flatexDEGIRO Buy
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Talanx Buy
|08:51
|
Jefferies & Company Inc.
Rio Tinto Hold
|08:50
|
Jefferies & Company Inc.
Oracle Buy
|08:49
|
Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy