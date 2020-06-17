NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Unter den von ihm beobachteten Unternehmen zeige AB Inbev bisher das stärkste Engagement in der Region, schrieb er. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt aber noch relativ klein./edh/ag;