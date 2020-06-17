Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.11.2025 10:04:56

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
50.08 CHF -1.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Unter den von ihm beobachteten Unternehmen zeige AB Inbev bisher das stärkste Engagement in der Region, schrieb er. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt aber noch relativ klein./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53.66 € 		Abst. Kursziel*:
52.81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.76%
Analyst Name::
Trevor Stirling
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

