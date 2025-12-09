AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
48.82CHF
0.33CHF
0.67 %
14:28:18
BRXC
09.12.2025 12:07:55
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones setzt 2026 im Bereich Konsumgüter vor allem auf L'Oreal, Reckitt und AB Inbev, wie er in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick schrieb. Beim Brauereikonzern sieht er operativ noch viel Luft nach oben angesichts der starken Marktstellung./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
52.22 €
|
Abst. Kursziel*:
37.88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.25%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|12:07
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|48.81
|0.67%
