AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

48.82
CHF
0.33
CHF
0.67 %
14:28:18
BRXC
09.12.2025 12:07:55

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
48.82 CHF 0.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones setzt 2026 im Bereich Konsumgüter vor allem auf L'Oreal, Reckitt und AB Inbev, wie er in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick schrieb. Beim Brauereikonzern sieht er operativ noch viel Luft nach oben angesichts der starken Marktstellung./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
52.22 € 		Abst. Kursziel*:
37.88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
52.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.25%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
10:02 finanzen.ch Lukratives AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment? EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verloren
02.12.25
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
30.11.25
 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
25.11.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
18.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
11.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
04.11.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
31.10.25
 Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie angepasst (finanzen.net)
30.10.25
 AB InBev-Aktie im Minus: Gewinn vonanhaltend schwacher Bierverkäufe belastet (Dow Jones)
mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:07 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 AB InBev Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
