So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 09:40 um 0,52 Prozent auf 110.139,57 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 109.572,71 US-Dollar gestanden hatte.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 14,90 EUR beträgt die Performance seit Auflage 61,6 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (95,60 US-Dollar) geht es um 2,84 Prozent auf 98,31 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.870,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.847,93 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,58 Prozent.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 2,52 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 550,44 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 536,93 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -0,19 Prozent auf 2,504 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,509 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach oben. Dash gewinnt 16,09 Prozent auf 61,56 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 53,03 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 3,02 Prozent auf 345,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 334,90 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht NEO um 1,46 Prozent auf 5,038 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,965 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1390 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,6140 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6093 US-Dollar.

Zudem gibt Stellar am Samstagvormittag nach. Um -0,11 Prozent auf 0,3048 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,3051 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0069 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.