Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie: Tesla nimmt Entwicklung günstiger E-Autos wieder auf
Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Ripple tritt Fed-Task-Force bei: Steht der XRP-Kurs vor dem nächsten grossen Sprung?
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

01.11.2025 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

Kryptokurse am Vormittag

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 09:40 um 0,52 Prozent auf 110.139,57 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 109.572,71 US-Dollar gestanden hatte.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 14,90 EUR beträgt die Performance seit Auflage 61,6 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (95,60 US-Dollar) geht es um 2,84 Prozent auf 98,31 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.870,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.847,93 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,58 Prozent.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 2,52 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 550,44 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 536,93 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -0,19 Prozent auf 2,504 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,509 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach oben. Dash gewinnt 16,09 Prozent auf 61,56 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 53,03 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 3,02 Prozent auf 345,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 334,90 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht NEO um 1,46 Prozent auf 5,038 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,965 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1390 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,6140 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6093 US-Dollar.

Zudem gibt Stellar am Samstagvormittag nach. Um -0,11 Prozent auf 0,3048 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,3051 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0069 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im Oktober 2025
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BTC/CHF 88’281.4478 1’539.6882
1.78

Meistgelesene Nachrichten

adidas-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Freitagvormittag ab
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Aktienempfehlung Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Bystronic-Aktie legt zu: Schweizer Maschinenbauer kauft US-Geschäft von Coherent
NVIDIA, Samsung und Hyundai treiben KI-Megaprojekt voran: Neue Ära für Südkoreas Industrie - Aktien steigen
TKMS-Aktie schwankt: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - Wer gewinnt das Rüstungsrennen?

finanzen.net News

Datum Titel
07:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 15 Euro - 'Underweight'
21:57 ROUNDUP: Trump verneint Frage zu Angriffen in Venezuela
21:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Amazon und Apple stützen die Börsenlaune
21:20 Aktien New York Schluss: Amazon und Apple stützen die Börsenlaune
20:45 Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich
20:01 Devisen: Euro nach weiterem Rücksetzer im späteren US-Handel kaum bewegt
19:42 Trump verneint Frage zu Angriffen in Venezuela
19:55 Sanktionen gegen Lukoil: Bulgarien verbietet Export von Erdölprodukten
20:19 Nexperia stoppt in Chipkrise Ausfuhr von Wafern nach China
18:57 WDH/ROUNDUP 2: Linksliberale D66 gewinnen Niederlande-Wahl vor Wilders