SMI 12'301 -0.1%  SPI 17'064 0.1%  Dow 47'522 -0.2%  DAX 24'119 0.0%  Euro 0.9276 0.0%  EStoxx50 5'699 -0.1%  Gold 4'024 2.0%  Bitcoin 86'321 -2.0%  Dollar 0.8023 0.3%  Öl 64.7 -0.3% 
Apple-Aktie profitiert: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn
Amazon-Aktie gibt Gas: Gewinn des Online-Versandriesen klettert
Ausblick: Chevron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Molecular Partners-Aktie: Finanzierung bis 2028 gesichert
Quartalsbilanz 30.10.2025 21:51:14

Strategy-Aktie im Plus: Bitcoin-Riese schneidet besser ab als erwartet

Strategy-Aktie im Plus: Bitcoin-Riese schneidet besser ab als erwartet

Anleger bekamen am Donnerstag nachbörslich einen Einblick in die Geschäftsentwicklung des Bitcoin-HODLERs Strategy (ehemals MicroStrategy).

Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 erzielte Strategy einen Gewinn je Aktie in Höhe von 8,42 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Minus von 0,102 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Bitcoin-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 1,720 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 128,691 Millionen US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Strategy noch 116,1 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einer Umsatzsteigerung auf 116,7 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die an der NASDAQ gelistete Strategy-Aktie gewinnt am Donnerstag nachbörslich 2,79 Prozent auf 261,67 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Krypto-Treasury-Unternehmen: Warum blosses Nachahmen von Strategy & Co. nicht reicht

Bildquelle: JOCA_PH / Shutterstock.com
