Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
18.11.2026 09:48:20
Kryptokurse am Mittwochvormittag
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am Mittwochvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 0,37 Prozent auf 64.619,21 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (64.861,77 US-Dollar).
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -5,9 Prozent.
Nach 45,23 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochvormittag um 1,43 Prozent auf 44,58 US-Dollar gesunken.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,73 Prozent auf 1.808,62 US-Dollar, nach 1.821,97 US-Dollar am Vortag.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,54 Prozent auf 208,63 US-Dollar, nach 211,90 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Ripple-Kurs 1,78 Prozent stärker bei 1,001 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9834 US-Dollar.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,15 Prozent auf 503,59 US-Dollar, nach 509,46 US-Dollar am Vortag.
Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,1551 US-Dollar am Vortag auf 0,1545 US-Dollar nach unten (0,42 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1417 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1410 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3085 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3081 US-Dollar.
Währenddessen wird Binancecoin bei 591,84 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (595,77 US-Dollar).
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0600 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0596 US-Dollar beziffert.
Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,38 Prozent auf 74,72 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 75,00 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Avalanche um 1,93 Prozent auf 7,138 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 7,279 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 9,306 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochvormittag um 0,83 Prozent auf 9,230 US-Dollar gesunken.
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 0,84 Prozent auf 0,7307 US-Dollar, nach 0,7369 US-Dollar am Vortag.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|53’738.84040
|0.85%
|Handeln
|Vision
|0.02662
|-0.43%
|Handeln
|Ethereum
|1’519.74789
|1.19%
|Handeln
|Ripple
|0.83075
|1.35%
|Handeln
|Solana
|62.72898
|0.72%
|Handeln
|Cardano
|0.12991
|1.52%
|Handeln
|Polkadot
|0.60713
|-0.16%
|Handeln
|Chainlink
|7.76321
|1.03%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.59%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|0.44%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren