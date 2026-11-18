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Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -2,04 Prozent auf 3.771,75 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 3.850,39 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -3,58 Prozent auf 45,73 US-Dollar, nach 47,43 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -3,67 Prozent auf 1.377,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.429,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 944,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (978,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,47 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -1,55 Prozent auf 91,70 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 93,14 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr ab. Es geht -2,23 Prozent auf 84,09 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 86,01 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -0,31 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,50 Prozent auf 4,45 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,39 Prozent auf 12,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,26 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 337,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (335,20 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,60 Prozent.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -1,34 Prozent auf 0,61 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--2,04 Prozent).

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,97 Prozent auf 3,18 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,21 US-Dollar stand.

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 17,55 US-Dollar.

Zudem gibt der Heizölpreis am Mittwochvormittag nach. Um -0,74 Prozent auf 106,20 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 106,99 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net