Am 18.11.2021 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76.31 EUR wert. Bei einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.311 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 39.54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51.81 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 48.19 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich jüngst auf 38.70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch