|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rheinmetall-Investition im Blick
|
18.11.2026 10:02:06
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Rheinmetall-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Rheinmetall-Papier an diesem Tag bei 86.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 115.660 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 760.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88’006.01 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 780.06 Prozent gesteigert.
Rheinmetall markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35.91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
18.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
18.11.26
|STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rheinmetall am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX startet etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Eröffnung. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.