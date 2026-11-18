Heute vor 5 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Rheinmetall-Papier an diesem Tag bei 86.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 115.660 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 760.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88’006.01 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 780.06 Prozent gesteigert.

Rheinmetall markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch