Am 18.11.2025 wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 47.43 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, befänden sich nun 21.084 Brenntag SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 57.92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’221.17 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22.12 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Brenntag SE einen Börsenwert von 8.39 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie lag beim Börsengang bei 51.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch