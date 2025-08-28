Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SDAX-Kursverlauf 28.08.2025 09:28:48

Zuversicht in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus

SDAX-Handel am Donnerstag.

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.59 Prozent höher bei 17’049.71 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 88.205 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.648 Prozent stärker bei 17’058.81 Punkten in den Handel, nach 16’948.97 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’079.80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 17’041.87 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.831 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2025, wurde der SDAX mit 17’829.10 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16’674.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, wurde der SDAX mit 13’894.84 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22.77 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18’206.72 Punkten. Bei 13’183.63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 6.05 Prozent auf 23.65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.77 Prozent auf 27.52 EUR), adesso SE (+ 2.78 Prozent auf 85.00 EUR), SFC Energy (+ 2.13 Prozent auf 16.32 EUR) und PVA TePla (+ 2.05 Prozent auf 25.94 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Fielmann (-7.60 Prozent auf 52.30 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-6.83 Prozent auf 69.60 EUR), Dermapharm (-4.47 Prozent auf 33.10 EUR), Eckert Ziegler (-0.68 Prozent auf 17.62 EUR) und Formycon (-0.21 Prozent auf 24.05 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 342’814 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.060 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Verve Group-Aktie verzeichnet mit 5.23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

