SMI 12'602 -0.8%  SPI 17'314 -0.8%  Dow 46'182 0.5%  DAX 23'893 -1.6%  Euro 0.9241 -0.3%  EStoxx50 5'614 -0.7%  Gold 4'288 -0.9%  Bitcoin 83'904 -2.0%  Dollar 0.7919 -0.1%  Öl 61.0 -0.1% 
Index-Performance im Fokus 17.10.2025 15:58:23

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags

Der SDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag geht es im SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1.23 Prozent auf 16’807.90 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 82.967 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1.15 Prozent auf 16’822.83 Punkte an der Kurstafel, nach 17’017.88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16’639.73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’829.99 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 2.09 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2025, wies der SDAX 16’702.01 Punkte auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 17.07.2025, einen Wert von 18’140.91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13’952.97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21.03 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18’206.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit ProCredit (+ 2.39 Prozent auf 9.42 EUR), NORMA Group SE (+ 2.04 Prozent auf 15.02 EUR), 1&1 (+ 0.71 Prozent auf 19.94 EUR), Springer Nature (+ 0.66 Prozent auf 22.90 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 0.54 Prozent auf 18.62 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Verve Group (-5.41 Prozent auf 2.13 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4.66 Prozent auf 2.05 EUR), Medios (-4.03 Prozent auf 12.86 EUR), thyssenkrupp nucera (-3.50 Prozent auf 11.02 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.30 Prozent auf 35.20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 928’025 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 5.745 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie weist mit 4.15 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

