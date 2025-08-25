|Kurse + Charts + Realtime
|
25.08.2025 22:33:46
Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus
Der Dow Jones notierte am Montagabend im negativen Bereich.
Am Montag sank der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0.77 Prozent auf 45’282.47 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.246 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.49 Prozent schwächer bei 44’952.88 Punkten in den Montagshandel, nach 45’631.74 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 45’605.25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45’273.09 Punkten lag.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 25.07.2025, notierte der Dow Jones bei 44’901.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 41’603.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, stand der Dow Jones bei 41’175.08 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 6.82 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’757.84 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1.02 Prozent auf 179.81 USD), Nike (+ 1.01 Prozent auf 79.17 USD), Chevron (+ 0.01 Prozent auf 158.20 USD), Salesforce (-0.17 Prozent auf 247.87 USD) und McDonalds (-0.20 Prozent auf 313.44 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Merck (-2.36 Prozent auf 85.31 USD), 3M (-1.81 Prozent auf 155.85 USD), Amgen (-1.79 Prozent auf 288.47 USD), Coca-Cola (-1.71 Prozent auf 68.93 USD) und Sherwin-Williams (-1.59 Prozent auf 367.00 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35’095’245 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.707 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.16 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
