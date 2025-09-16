Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Coca-Cola-Investment 16.09.2025 16:02:28

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Coca-Cola
52.34 CHF -1.17%
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag 39.15 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 25.543 Coca-Cola-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’691.19 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 15.09.2025 auf 66.21 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 69.12 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 289.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

