16.09.2025 16:02:28
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag 39.15 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 25.543 Coca-Cola-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’691.19 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 15.09.2025 auf 66.21 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 69.12 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 289.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
