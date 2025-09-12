Zurich-Aktie zieht an: Zurich bezahlt Anleihe zurück

Der Konzern werde die Option zur Rückzahlung der von der Zurich Insurance Company Ltd im Jahr 2015 ausgegebenen befristeten nachrangigen 4,25-Prozent-Anleihe ausüben, hiess es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Zurich-Mitteilung.

Das Rückzahlungsdatum für diese Anleihe sei der 1. Oktober 2025, hiess es weiter.

An der SIX klettert die Zurich-Aktie zeitweise um 0,31 Prozent auf 571,60 Franken.

