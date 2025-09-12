Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Ausübung der Option
|
12.09.2025 15:26:00
Zurich-Aktie zieht an: Zurich bezahlt Anleihe zurück
Die Versicherungsgruppe Zurich bezahlt eine Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen US-Dollar zurück.
Zurich InsuranceDer Konzern werde die Option zur Rückzahlung der von der Zurich Insurance Company Ltd im Jahr 2015 ausgegebenen befristeten nachrangigen 4,25-Prozent-Anleihe ausüben, hiess es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Zurich-Mitteilung.
571.82 CHF 0.10%
Das Rückzahlungsdatum für diese Anleihe sei der 1. Oktober 2025, hiess es weiter.An der SIX klettert die Zurich-Aktie zeitweise um 0,31 Prozent auf 571,60 Franken.
mk/tp
Zürich (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt (finanzen.ch)