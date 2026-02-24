Zurich-Aktie im Plus: Übernahme des australischen Lebensversicherer Clearview angestrebt

Der Verwaltungsrat wie auch die Grossaktionäre von Clearview haben bereits Zustimmung zum Übernahmeangebot signalisiert.

Zurich Australia bietet den Clearview-Aktionären einen Preis von 0,65 australischen Dollar (AUD) pro Aktie, wie entsprechenden Mitteilungen der australischen Zurich-Tochter und von Clearview vom Dienstag zu entnehmen ist. Mit dem Angebot wird der australische Versicherer mit rund 415 Millionen AUD (277 Mio Fr.) bewertet. Die Übernahme soll im dritten Quartal 2026 umgesetzt werden.

Komplementäre Marken

Clearview vermeldete für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) Prämieneinnahmen von 413 Millionen AUD. Der zugrundeliegende Reingewinn wird mit 32,3 Millionen, der ausgewiesene mit 8,2 Millionen AUD angegeben.

Die Transaktion kombiniere die starke Kapitalbasis von Zurich mit den etablierten Produkt- und Beratungsbeziehungen von Clearview, wird Justin Delaney, CEO von Zurich Australien und Neuseeland, in der Mitteilung zitiert. Zurich und Clearview ergänzten sich als stark komplementäre Marken im Bereich Lebensversicherungen sehr gut, heisst es weiter.

Zustimmung von über 50 Prozent

Der Verwaltungsrat von Clearview empfiehlt die Annahme des Zurich-Angebots einstimmig, wie der Mitteilung von Clearview zu entnehmen ist: Dieses sei im Interesse der eigenen Aktionäre, wird VR-Präsident Geoff Black in der Mitteilung zitiert.

Zustimmung hat demnach auch der grösste Clearview-Aktionär Crescent Capital signalisiert, der direkt und indirekt rund 53 Prozent der Stimmrechte kontrolliert. Crescent Capital hält laut den Angaben 25,4 Prozent der Clearview-Aktien, kontrolliert aber auch die Stimmrechte der Grossaktionäre ROC Capital sowie Sony Life Insurance.

Kurs zieht an

Die Übernahme unterliegt derweil noch einer Reihe von Bedingungen, darunter der Zustimmung der zuständigen Behörden. Die Clearview-Aktionäre sollen voraussichtlich Mitte August 2026 an einer Aktionärsversammlung über das Kaufangebot abstimmen.

An der australischen Börse sind die Clearview-Aktien nach Bekanntgabe des Angebots am Dienstag schlussendlich um 16,82 Prozent auf einen Preis von 0,625 AUD nach oben gesprungen. Die Zurich-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,24 Prozent auf 576,80 Franken.

