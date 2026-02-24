Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’979 0.8%  SPI 19’174 0.7%  Dow 48’804 -1.7%  DAX 24’954 -0.2%  Euro 0.9120 -0.1%  EStoxx50 6’112 0.0%  Gold 5’157 -1.4%  Bitcoin 48’727 -2.5%  Dollar 0.7745 0.0%  Öl 71.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
TUI-Aktie schwächer: Zollstreit zwischen Washington und Brüssel verunsichert Investoren
Strategy-Aktie: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Vonovia-Aktie im Aufwärtstrend: Drei wichtige Widerstände durchbrochen
Novo Nordisk-Aktie: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kaufangebot 24.02.2026 14:20:00

Zurich-Aktie im Plus: Übernahme des australischen Lebensversicherer Clearview angestrebt

Zurich-Aktie im Plus: Übernahme des australischen Lebensversicherer Clearview angestrebt

Der Versicherungskonzern Zurich will in Australien expandieren und legt ein Kaufangebot für den Lebensversicherer Clearview vor.

Zurich Insurance
576.77 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen
Der Verwaltungsrat wie auch die Grossaktionäre von Clearview haben bereits Zustimmung zum Übernahmeangebot signalisiert.

Zurich Australia bietet den Clearview-Aktionären einen Preis von 0,65 australischen Dollar (AUD) pro Aktie, wie entsprechenden Mitteilungen der australischen Zurich-Tochter und von Clearview vom Dienstag zu entnehmen ist. Mit dem Angebot wird der australische Versicherer mit rund 415 Millionen AUD (277 Mio Fr.) bewertet. Die Übernahme soll im dritten Quartal 2026 umgesetzt werden.

Komplementäre Marken

Clearview vermeldete für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) Prämieneinnahmen von 413 Millionen AUD. Der zugrundeliegende Reingewinn wird mit 32,3 Millionen, der ausgewiesene mit 8,2 Millionen AUD angegeben.

Die Transaktion kombiniere die starke Kapitalbasis von Zurich mit den etablierten Produkt- und Beratungsbeziehungen von Clearview, wird Justin Delaney, CEO von Zurich Australien und Neuseeland, in der Mitteilung zitiert. Zurich und Clearview ergänzten sich als stark komplementäre Marken im Bereich Lebensversicherungen sehr gut, heisst es weiter.

Zustimmung von über 50 Prozent

Der Verwaltungsrat von Clearview empfiehlt die Annahme des Zurich-Angebots einstimmig, wie der Mitteilung von Clearview zu entnehmen ist: Dieses sei im Interesse der eigenen Aktionäre, wird VR-Präsident Geoff Black in der Mitteilung zitiert.

Zustimmung hat demnach auch der grösste Clearview-Aktionär Crescent Capital signalisiert, der direkt und indirekt rund 53 Prozent der Stimmrechte kontrolliert. Crescent Capital hält laut den Angaben 25,4 Prozent der Clearview-Aktien, kontrolliert aber auch die Stimmrechte der Grossaktionäre ROC Capital sowie Sony Life Insurance.

Kurs zieht an

Die Übernahme unterliegt derweil noch einer Reihe von Bedingungen, darunter der Zustimmung der zuständigen Behörden. Die Clearview-Aktionäre sollen voraussichtlich Mitte August 2026 an einer Aktionärsversammlung über das Kaufangebot abstimmen.

An der australischen Börse sind die Clearview-Aktien nach Bekanntgabe des Angebots am Dienstag schlussendlich um 16,82 Prozent auf einen Preis von 0,625 AUD nach oben gesprungen. Die Zurich-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,24 Prozent auf 576,80 Franken.

tp/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Zurich-Aktie kaum verändert: Fitch-Rating bestätigt

Bildquelle: Keystone

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten