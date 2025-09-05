Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zurich Insurance Aktie

Ausblick stabil 05.09.2025

Zurich-Aktie gewinnt: Moody's bestätigt Zurich-Kreditratings

Die Ratingagentur Moody's hat die Krediteinstufungen für den Versicherungskonzern Zurich bestätigt.

Zurich Insurance
582.48 CHF 0.94%
Das Rating für die versicherungstechnische Finanzstärke (IFSR) für die Tochter Zurich Insurance Company lautet weiterhin "Aa2", wie die Agentur am Freitag mitteilte. Der Ausblick bleibe "stabil".

Die Zurich-Gruppe erwirtschafte auch dank ihrer globalen Präsenz starke und stabile Erträge und stütze sich auf einen vorsichtigen Ansatz im Risiko- und Kapitalmanagement, hiess es. Die Bilanz sei widerstandsfähig und die Gruppe verfüge über finanzielle Flexibilität. Moody's geht davon aus, dass Zurich auch in Zukunft konstant gute Kapitalrenditen erzielen wird.

An der SIX legt die Zurich-Aktie zeitweise 0,31 Prozent auf 581,00 CHF zu.

Zürich (awp)

