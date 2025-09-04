Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|
04.09.2025 11:03:36
Zurich-Aktie fester: Kapitalerhöhung von Zürich Anlagestiftung ZAST
Die Zürich Anlagestiftung ZAST führt eine weitere Kapitalerhöhung für die Anlagegruppe ZAST "Immobilien Wohnen Schweiz" durch.
Die frischen Mittel will die Anlagestiftung ins Immobilienportfolio investieren. Das zusätzliche Kapital diene dem Erwerb von insgesamt sieben Liegenschaften an Top-Lagen in Städten wie Zürich, Genf oder Lausanne, hiess es weiter.
Die Zeichnungsfrist läuft laut den Angaben für bestehende Anleger bis am 10. Oktober. Für frei werdende Anteile ist eine Zeichnungsfrist vom 13. bis 31. Oktober geplant.An der SIX notiert die Zurich-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,16 Prozent höher bei 576,20 Franken.
mk/ys
Zürich (awp)
