Zurich-Aktie fester: Kapitalerhöhung von Zürich Anlagestiftung ZAST

Geplant ist laut einer Mitteilung vom Donnerstag eine Erhöhung im Umfang von 400 Millionen Franken.

Die frischen Mittel will die Anlagestiftung ins Immobilienportfolio investieren. Das zusätzliche Kapital diene dem Erwerb von insgesamt sieben Liegenschaften an Top-Lagen in Städten wie Zürich, Genf oder Lausanne, hiess es weiter.

Die Zeichnungsfrist läuft laut den Angaben für bestehende Anleger bis am 10. Oktober. Für frei werdende Anteile ist eine Zeichnungsfrist vom 13. bis 31. Oktober geplant.

An der SIX notiert die Zurich-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,16 Prozent höher bei 576,20 Franken.

mk/ys

Zürich (awp)