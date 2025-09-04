Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zurich Insurance Aktie

Frische Mittel 04.09.2025

Zurich-Aktie fester: Kapitalerhöhung von Zürich Anlagestiftung ZAST

Zurich-Aktie fester: Kapitalerhöhung von Zürich Anlagestiftung ZAST

Die Zürich Anlagestiftung ZAST führt eine weitere Kapitalerhöhung für die Anlagegruppe ZAST "Immobilien Wohnen Schweiz" durch.

Zurich Insurance
577.04 CHF 1.26%
Kaufen Verkaufen
Geplant ist laut einer Mitteilung vom Donnerstag eine Erhöhung im Umfang von 400 Millionen Franken.

Die frischen Mittel will die Anlagestiftung ins Immobilienportfolio investieren. Das zusätzliche Kapital diene dem Erwerb von insgesamt sieben Liegenschaften an Top-Lagen in Städten wie Zürich, Genf oder Lausanne, hiess es weiter.

Die Zeichnungsfrist läuft laut den Angaben für bestehende Anleger bis am 10. Oktober. Für frei werdende Anteile ist eine Zeichnungsfrist vom 13. bis 31. Oktober geplant.

An der SIX notiert die Zurich-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,16 Prozent höher bei 576,20 Franken.

mk/ys

Zürich (awp)

02.09.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
07.08.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
16.07.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
