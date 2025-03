FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 18 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der breiter gefasste Ausblick dürfte hoffentlich weniger Anpassungen erforderlich machen als in den Vorjahren, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Geschäftsberichts. In der Analystenkonferenz habe das Management eine anziehende Dynamik signalisiert, viele Kunden hielten sich aber noch zurück./ag/edh;