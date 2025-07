HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,60 Euro belassen. Gekürzte Zielsetzungen des Nutzfahrzeugzulieferers stünden mit der Schwäche des Nordamerika-Marktes in Zusammenhang, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen biete aber weiterhin überzeugende Anlagechancen wegen des profitablen Ersatzteilgeschäfts und der Aussicht auf einen bevorstehenden Konjunkturaufschwung. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/la;