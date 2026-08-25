Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’525 0.5%  SPI 20’421 0.5%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’266 0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 6’456 0.1%  Gold 4’661 0.2%  Bitcoin 62’966 -0.5%  Dollar 0.8014 -0.1%  Öl 86.8 -5.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Stadler Rail-Aktie: Fortschritte bei Tina-Tram-Erschütterungen
Aktien von Oracle, Alphabet & Co im Blick.: Diese Risiken birgt der KI-Anleiheboom
NVIDIA-Aktie vor Bilanz am Mittwoch: Optionsmarkt signalisiert dreistelligen Milliarden-Swing
Suche...
ETF Sparplan

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 18:30:00

Waymo bringt ab 2027 Robotaxis nach München

Alphabet C
275.10 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen
München wird die erste Stadt innerhalb der EU, in der der autonome Fahrdienst Waymo seine Taxis anbietet. Schon in den kommenden Wochen dürften die ersten Waymo-Taxis in der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2507 17.06.2027 157976470
Long 11.9794 19.03.2027 157335506
Long 275.5273 18.12.2026 145247833
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7194 11.10 154718631
Long 11.978 4.51 158679025
Long 16.2056 2.20 159380609
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7202 11.30 157052408
Short 10.5959 6.01 158840885
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -73.26 120518421
Long 10 -29.61 149731363
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten