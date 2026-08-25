Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
25.08.2026 18:30:00
Waymo bringt ab 2027 Robotaxis nach München
Alphabet CMünchen wird die erste Stadt innerhalb der EU, in der der autonome Fahrdienst Waymo seine Taxis anbietet. Schon in den kommenden Wochen dürften die ersten Waymo-Taxis in der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
275.10 CHF 0.06%
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!