Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’094.0400 -0.5%  SPI 18’495.5 -0.4%  Dow 49’168 -0.1%  DAX 24’109 0.1%  Euro 0.9234 0.3%  EStoxx50 5’875 0.3%  Gold 4’611 -1.5%  Bitcoin 60’503 -0.5%  Dollar 0.7896 0.6%  Öl 111.3 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882NVIDIA994529Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Amazon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Ruhiges Bild bei Euro, Dollar & Franken - das steckt dahinter
OpenAI unter Druck: ChatGPT wächst langsamer als erwartet - Sorgen um Finanzierung künftiger Infrastruktur
Suche...
Plus500 Depot

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

275.49
CHF
2.43
CHF
0.89 %
12:03:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.04.2026 10:19:19

Alphabet C (ex Google) Buy

Alphabet C
275.49 CHF 0.89%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die C-Aktie von Alphabet mit einem Kursziel von 390 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf der "Google Cloud Next"-Konferenz vergangene Woche habe er mit etlichen Partnern und Kunden gesprochen, schrieb Benjamin Black in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Dynamik in diesem Bereich dürfte von Dauer sein./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Alphabet C

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Alphabet C-Kurs >5 >10 >15
Fallender Alphabet C-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 390.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 348.52 		Abst. Kursziel*:
11.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 348.52 		Abst. Kursziel aktuell:
11.90%
Analyst Name::
Benjamin Black 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?