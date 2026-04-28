Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
275.49CHF
2.43CHF
0.89 %
12:03:09
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.04.2026 10:19:19
Alphabet C (ex Google) Buy
Alphabet C
275.49 CHF 0.89%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die C-Aktie von Alphabet mit einem Kursziel von 390 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf der "Google Cloud Next"-Konferenz vergangene Woche habe er mit etlichen Partnern und Kunden gesprochen, schrieb Benjamin Black in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Dynamik in diesem Bereich dürfte von Dauer sein./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Buy
|
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 390.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 348.52
|
Abst. Kursziel*:
11.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 348.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.90%
|
Analyst Name::
Benjamin Black
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse