Alphabet C 275.49 CHF 0.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die C-Aktie von Alphabet mit einem Kursziel von 390 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf der "Google Cloud Next"-Konferenz vergangene Woche habe er mit etlichen Partnern und Kunden gesprochen, schrieb Benjamin Black in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Dynamik in diesem Bereich dürfte von Dauer sein./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.