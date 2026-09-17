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Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

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Alphabet C (ex Google)-Investition im Blick 17.09.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Alphabet C
283.39 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 38.44 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26.012 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (339.36 USD), wäre die Investition nun 8’827.39 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 782.74 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 4.18 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.6437 7.08 158840885
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Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com
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