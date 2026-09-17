Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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|Alphabet C (ex Google)-Investition im Blick
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17.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 38.44 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26.012 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (339.36 USD), wäre die Investition nun 8’827.39 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 782.74 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 4.18 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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