FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet-C-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 340 US-Dollar belassen. Die KI-gestützten Suchfunktionen der Google-Mutter dürften sich positiv auf Nutzerzahl, Verweildauer und damit auch die Höhe der Werbeerlöse auswirken, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die steigende Nachfrage nach KI-Angeboten sollte die Cloud-Sparte beflügeln. Alphabet sei bestens positioniert, um 2026 das profitable Wachstum und die Rekordjagd fortzusetzen./niw/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:34 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
