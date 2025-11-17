Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

20.11.2025 15:57:07

Alphabet C (ex Google) Kaufen

Alphabet C
241.69 CHF 0.70%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet-C-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 340 US-Dollar belassen. Die KI-gestützten Suchfunktionen der Google-Mutter dürften sich positiv auf Nutzerzahl, Verweildauer und damit auch die Höhe der Werbeerlöse auswirken, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die steigende Nachfrage nach KI-Angeboten sollte die Cloud-Sparte beflügeln. Alphabet sei bestens positioniert, um 2026 das profitable Wachstum und die Rekordjagd fortzusetzen./niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:34 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 304.86 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 298.96 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

