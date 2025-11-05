Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|
05.11.2025 11:24:37
Vestas-Aktie springt hoch: Ziele eingeengt nach starkem Quartal
Der Windturbinenhersteller Vestas hat im dritten Quartal von einer starken Nachfrage für Anlagen an Land profitiert.
Für 2025 erwartet Vestas nun 18,5 bis 19,5 Milliarden Euro Umsatz, statt zuvor 18 bis 20. Davon sollen vor Zinsen, Steuern und Sondereffekte 5 bis 6 Prozent bleiben, anstatt den zuvor avisierten 4 bis 7 Prozent. Das Investitionsziel in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro liess Vestas unverändert.
Weiterhin dürfte der Ergebnisbeitrag des Service-Geschäfts niedriger ausfallen, als bisher gedacht, da hier Währungseffekte für Gegenwind sorgen. Zudem erwartet Vestas im Schlussquartal hier höhere Kosten im Zusammenhang mit einigen Windkraftanlagen auf See.
Im dritten Quartal erhielt der Nordex -Konkurrent Aufträge über 4,6 Gigawatt und damit 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Über 60 Prozent davon entfiel auf Onshore-Anlagen. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Der bereinigte operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schwoll um 77 Prozent an auf 416 Millionen Euro, unter anderem dank gesunkener Produktionskosten. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Dank eines besseren Finanzergebnisses stieg der auf die Aktionäre entfallene Gewinn kräftig auf 302 Millionen Euro (Vorjahr 127 Mio Euro).
Die Vestas-Aktie gewinnt im NASDAQ-Nordic-Handel zwischenzeitlich 12,12 Prozent auf 146,55 DKK.
/lew/err/stk
AARHUS (awp international)
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|09:23
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
