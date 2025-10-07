Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf
Erfolg an der Börse: Das zeichnet die erfolgreichsten Börsenprofis aus
Teslas Model Y startet nun unter 40.000 Dollar - Anleger schicken Tesla-Aktie dennoch abwärts
Cloud-Sparte enttäuscht Erwartungen - Oracle-Papiere rutschen ab
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’840.23
Pkt
-138.33
Pkt
-0.55 %
23:14:07
Index im Fokus 07.10.2025 22:33:44

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich leichter

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich leichter

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag im Minus ab.

Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.55 Prozent auf 24’840.23 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.213 Prozent auf 25’031.78 Punkte an der Kurstafel, nach 24’978.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25’062.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’783.95 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’652.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der NASDAQ 100 22’685.57 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19’800.74 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18.42 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 25’062.96 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 7.64 Prozent auf 631.85 USD), PayPal (+ 4.03 Prozent auf 63.20 EUR), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.83 Prozent auf 211.51 USD), Gilead Sciences (+ 2.82 Prozent auf 116.78 USD) und Exelon (+ 2.41 Prozent auf 46.79 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8.70 Prozent auf 328.40 USD), Lam Research (-5.90 Prozent auf 140.35 USD), Applied Materials (-5.52 Prozent auf 211.56 USD), NXP Semiconductors (-5.12 Prozent auf 219.58 USD) und KLA-Tencor (-4.82 Prozent auf 1’084.74 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 32’385’183 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.902 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Comcast-Aktie hat mit 7.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

20:30 Logo WHS Ichimoku Kinko Hyo – Wolkencharts verstehen - Kostenloses Webinar morgen um 10:30 Uhr
15:36 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
12:30 UBS Logo KI: Katalysator einer neuen Wachstumsphase an der Börse
12:26 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
10:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
09:24 SMI immer weiter aufwärts
09:03 Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
06.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

