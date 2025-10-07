Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich leichter

Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.55 Prozent auf 24’840.23 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.213 Prozent auf 25’031.78 Punkte an der Kurstafel, nach 24’978.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25’062.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’783.95 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’652.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der NASDAQ 100 22’685.57 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19’800.74 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18.42 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 25’062.96 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 7.64 Prozent auf 631.85 USD), PayPal (+ 4.03 Prozent auf 63.20 EUR), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.83 Prozent auf 211.51 USD), Gilead Sciences (+ 2.82 Prozent auf 116.78 USD) und Exelon (+ 2.41 Prozent auf 46.79 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8.70 Prozent auf 328.40 USD), Lam Research (-5.90 Prozent auf 140.35 USD), Applied Materials (-5.52 Prozent auf 211.56 USD), NXP Semiconductors (-5.12 Prozent auf 219.58 USD) und KLA-Tencor (-4.82 Prozent auf 1’084.74 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 32’385’183 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.902 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Comcast-Aktie hat mit 7.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

