NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 freundlich

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.73 Prozent stärker bei 24’759.15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.928 Prozent fester bei 24’807.34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24’579.32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’706.66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24’933.23 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.542 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 15.09.2025, bei 24’293.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22’884.59 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 15.10.2024, bei 20’159.83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18.04 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 25’195.28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.68 Prozent auf 234.83 USD), KLA-Tencor (+ 5.80 Prozent auf 1’085.15 USD), Enphase Energy (+ 3.76 Prozent auf 37.81 USD), Lam Research (+ 3.46 Prozent auf 143.10 USD) und ON Semiconductor (+ 2.79 Prozent auf 50.92 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Axon Enterprise (-5.64 Prozent auf 664.95 USD), Atlassian (-3.18 Prozent auf 151.39 USD), Fastenal (-1.82 Prozent auf 41.97 USD), Booking (-1.42 Prozent auf 5’205.00 USD) und Synopsys (-1.35 Prozent auf 437.79 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16’700’101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.932 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.02 erwartet. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch