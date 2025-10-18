Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’644 -0.5%  SPI 17’362 -0.5%  Dow 46’191 0.5%  DAX 23’831 -1.8%  Euro 0.9248 -0.2%  EStoxx50 5’607 -0.8%  Gold 4’250 -1.8%  Bitcoin 85’251 -0.4%  Dollar 0.7934 0.1%  Öl 61.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Marktrisiken im Fokus: Jamie Dimon warnt vor möglicher Korrektur
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent BYD eröffnet Mega-Werk in Brasilien
Zeitreise per Google Maps - So funktioniert's
Aktien von General Motors, Ford und Co.: Trump verlängert Zollvergünstigungen für US-Autobauer
Suche...
200.- Saxo-Deal
Grosse Zustimmung 18.10.2025 12:54:00

Deutscher Bundeskanzler Merz will Europa-Stock-Exchange gegen Abwanderung an US-Börsen

Deutscher Bundeskanzler Merz will Europa-Stock-Exchange gegen Abwanderung an US-Börsen

Obwohl Europa erfolgreiche Unternehmen hervorbringt, entscheiden sich viele für einen Börsengang in den USA. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will dies ändern.

BionTech, Birkenstock, Klarna: Europa bringt viele erfolgreiche Unternehmen hervor, doch oft gehen sie in den USA an die Börse. Friedrich Merz (CDU) will das ändern und fordert eine gemeinsame europäische Börse. Experten stimmen dem Bundeskanzler zu. Doch für die Umsetzung der Idee bestehen grosse Hürden, nicht zuletzt wegen einzelstaatlicher Interessen.

"Der Vorschlag von Herrn Merz ist der Königsweg für Europa", sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer des Anlegerschutzvereins DSW. Eine zentrale europäische Börse, für die sich Frankfurt anbiete, würde Liquidität bündeln. "Dem stehen aber nationale Interessen entgegen, da alle Länder ihre eigene Börse haben wollen."

Mehr als 500 Handelsplätze in der EU

Auch die Deutsche Börse begrüsste den Vorstoss von Merz. "Mit über 500 Handelsplätzen hat die EU nicht nur den fragmentiertesten Markt geschaffen, sondern auch den intransparentesten, mit nur rund 30 Prozent des Aktienhandels an transparenten Börsen", erklärte der Dax -Konzern. Die Stärkung der Kapitalmärkte sei nötig, um wichtige gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen, etwa bei der Unternehmensfinanzierung oder der Altersvorsorge.

Merz hatte am Donnerstag im Bundestag gefordert, die Kraft des europäischen Binnenmarkts besser auszuschöpfen. Die Unternehmen benötigten einen ausreichend breiten und tiefen europäischen Kapitalmarkt, um sich besser und schneller finanzieren können, sagte er vor dem EU-Gipfel kommende Woche.

"European Stock Exchange"

"Wir brauchen eine Art European Stock Exchange, damit erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel Biontech aus Deutschland nicht an die New Yorker Börse gehen müssen", sagte Merz. Vom SPD-Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil kommt "volle Unterstützung". Das sei ein sinnvoller Schritt, wenn es darum gehe, das Zusammenwachsen der europäischen Kapitalmärkte voranzubringen, sagte er am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington.

Der Mainzer Impfstoffentwickler Biontech, bekanntgeworden in der Corona-Pandemie, ging 2019 an die amerikanische Technologiebörse Nasdaq. Kein Einzelfall: Auch der schwedische Bezahldienst Klarna und der Sandalenhersteller Birkenstock entschieden sich zum Börsengang für die Wall Street. In den USA gibt es starke Börsen, grosse Investoren und viel Wagniskapital für junge Unternehmen, während der Finanzmarkt in Europa zersplittert ist. "Die EU-Kapitalmärkte fallen zurück", warnte der Finanzmarktverband AFME in Europa schon vor Monaten in Brüssel.

Gescheiterte Börsenfusionen

In Europa gab es zwar schon erfolgreiche Anläufe, Börsenplätze zusammenzuführen. So entstand die Börse Euronext , zu der die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon, Mailand und Oslo gehören.

Die Deutsche Börse scheiterte dagegen vor Jahren wiederholt an einer Fusion mit der Londoner Börse LSE. Sie sieht sich selbst "als grösster paneuropäischer und als globaler Akteur", wie sie mitteilte. "Wir sind uns unserer besonderen Rolle und Verantwortung für die europäischen Kapitalmärkte bewusst und haben auch in der Vergangenheit stets europäisch gedacht. Dabei wurde unser Spielraum jedoch wiederholt durch die Rahmenbedingungen eingegrenzt."

EU hat auch Kleinanleger im Blick

In Brüssel wird seit Jahren um einen gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt gerungen, mit dem bürokratische Hürden zwischen den EU-Staaten fallen sollen. Die EU will, dass mehr Kleinanleger an den Finanzmärkten investieren, damit mehr Geld etwa für Infrastruktur, Digitalisierung und Umweltschutz zur Verfügung steht. Unternehmen sollen sich leichter Geld beschaffen können. Doch die Umsetzung des Projekts stockt.

Ein Hauptstreitpunkt ist bislang eine zentrale Aufsicht über die Kapitalmärkte in der EU. So will etwa Frankreich eine stärkere Rolle der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) mit Sitz in Paris. Während aus Berlin dazu bislang eher Ablehnung kam, scheint man nun offener. Deutschland werde sich für die sogenannte Kapitalmarktunion genauso wie andere Länder bewegen müssen, sagte Klingbeil in Washington.

"Den Ideen müssen Taten folgen"

Ob eine europäische Börse ein Abwandern von Firmen in die USA verhindern würde, ist fraglich. Entscheidend für Europa sei es, mehr ungenutztes Kapital zu aktivieren, meint DSW-Hauptgeschäftsführer Tüngler. "Warum gehen die Unternehmen in den USA an die Börse? Weil dort mehr Kapital liegt und mehr Investoren vorhanden sind."

In Europa liegen der EZB zufolge geschätzt rund 11,5 Billionen Euro auf den Sparkonten der Bürger. "Dieses Geld verliert an Wert, da die Rendite abzüglich Inflation negativ ist", sagt Tüngler. Würden nur Teile davon in die Kapitalmärkte fliessen, ergäben sich gewaltige Summen. "Nur: Das Lenken von Ersparnissen an die Kapitalmärkte funktioniert schon in Deutschland nicht." Die Idee von Merz sei gut, sagt Tüngler. "Nun müssen Taten folgen."

/als/DP/zb

FRANKFURT (awp international)

Weitere Links:

Airbus-Aktie: Indische IndiGo bestellt 30 A350

Bildquelle: penofoto / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

17.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
17.10.25 Nestlé schiebt SMI kräftig an
17.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rekorde am laufenden Band
16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’152.07 19.44 BDGS0U
Short 13’418.86 13.73 QIUBSU
Short 13’919.00 8.90 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’644.49 17.10.2025 17:31:58
Long 12’087.28 19.14 SZPBKU
Long 11’827.88 13.66 SQFBLU
Long 11’318.71 8.83 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
Sorgen über US-Kreditkrise: SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schliessen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Minus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Vormittag ausgebremst
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Keller
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Novo Nordisk-Aktie verlustreich: Trump veröffentlicht Preisdetails zu Ozempic
European Lithium-Aktie weiter vom Handel ausgesetzt: Erneuter Verkauf von CRML-Anteilen sorgt für Aufsehen
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:12 Merz: Keine Zusammenarbeit mit AfD mit mir als Parteichef
13:12 Reparaturarbeiten an Stromleitungen zum AKW Saporischschja
13:11 WDH/ROUNDUP/S&P senkt Einstufung: Frankreich drohen höhere Zinszahlungen
13:10 WDH/S&P senkt Einstufung: Frankreich drohen höhere Zinszahlungen
13:09 Höhere Ausgaben für Kliniken auch mit Sparpaket
12:36 GNW-News: Girlstart erhält ersten US F1® Allwyn Global Community Award
12:14 GNW-News: iFLYTEK AINOTE 2 kommt auf den Markt: Eine bahnbrechende Neuerung für die Produktivität im Beruf
13:13 S&P stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab
11:34 Rekordjagd bei Preisen für Edelmetalle - kein Ende in Sicht
11:34 ROUNDUP 2: Merz bleibt in Brandmauer-Debatte hart - AfD ist Hauptgegner