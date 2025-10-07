S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus

Am Dienstag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.38 Prozent schwächer bei 6’714.59 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 52.760 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.136 Prozent auf 6’749.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’740.28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’699.96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’754.49 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 6’481.50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’229.98 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 5’695.94 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 14.42 Prozent zu. Bei 6’754.49 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit AppLovin (+ 7.64 Prozent auf 631.85 USD), Estée Lauder Companies (+ 4.53 Prozent auf 92.68 USD), PayPal (+ 4.03 Prozent auf 63.20 EUR), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.83 Prozent auf 211.51 USD) und Dell Technologies (+ 3.51 Prozent auf 150.87 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Seagate Technology (-7.34 Prozent auf 225.01 USD), Ford Motor (-6.14 Prozent auf 11.92 USD), DR Horton (-6.05 Prozent auf 161.16 USD), Lam Research (-5.90 Prozent auf 140.35 USD) und Applied Materials (-5.52 Prozent auf 211.56 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32’385’183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.902 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch