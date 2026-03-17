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Index im Fokus 17.03.2026 18:00:56

Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün

Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün

Der S&P 500 im Performance-Check.

HCA Holdings
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Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.32 Prozent höher bei 6’721.13 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 54.320 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.508 Prozent auf 6’733.39 Punkte an der Kurstafel, nach 6’699.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’710.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’754.30 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, notierte der S&P 500 bei 6’843.22 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 17.12.2025, bei 6’721.43 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 5’675.12 Punkten.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.00 Prozent ein. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’623.92 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Global Payments (+ 6.25 Prozent auf 72.30 USD), Western Digital (+ 5.47 Prozent auf 301.86 USD), Uber (+ 5.31 Prozent auf 78.63 USD), Delta Air Lines (+ 4.83 Prozent auf 63.78 USD) und Expedia (+ 4.74 Prozent auf 242.42 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Eli Lilly (-5.23 Prozent auf 937.41 USD), Cencora (-4.33 Prozent auf 330.92 USD), HCA (-3.86 Prozent auf 504.91 USD), Intel (-3.08 Prozent auf 44.35 USD) und JB Hunt Transportation Services (-2.72 Prozent auf 197.21 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’696’612 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.874 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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