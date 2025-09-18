Embracer Group AB Registered b Aktie 141360779 / SE0023615885
18.09.2025 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam:
===
+ DAX
AUFNAHME
- Gea Group
- Scout24
HERAUSNAHME
- Porsche AG
+ MDAX
AUFNAHME
- Fielmann
- Porsche AG
- Sartorius
HERAUSNAHME
- Evotec
- Gea Group
- Scout24
+ SDAX
AUFNAHME
-1&1
-Evotec
HERAUSNAHME
- Fielmann
- SGL Carbon
+ TECDAX
AUFNAHME
- 1&1
HERAUSNAHME
- Formycon
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Argenx
HERAUSNAHME
- Nokia
+ STOXX-50
AUFNAHME
- BBVA
HERAUSNAHME
- BASF
- Mercedes-Benz
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Abivax
- Camurus
- Fraport
- Nordex
HERAUSNAHME
- Banca Popolara di Sondrio
- Computacenter
- Embracer Group
- Verallia
+ ATX-20
AUFNAHME
- Porr
- Strabag
HERAUSNAHME
- Mayr-Melnhof Karton
+ FTSE-100
AUFNAHME
- Burberry
- Metlen Energy & Metals
HERAUSNAHME
+ S&P-500
AUFNAHME
- AppLovin
- Robinhood Markets
HERAUSNAHME
- Caesars Entertainment
- MarketAxess Holdings
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)
